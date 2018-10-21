Полиция города Блэкпул Великобритании разместила в Facebook снимок возможного вора, укравшего алкоголь в магазине. Пользователи Сети сразу же заметили, что на снимке изображен мужчина, который очень похож на Дэвида Швимеера.

Актер Дэвид Швиммер прославился благодаря сериалу «Друзья», там он играл палеонтолога Росса Геллера – комичного и забавного персонажа. 23 октября он снова оказался в эпицентре внимания. Дело в том, что звезду сериала «Друзья» подозревают в краже алкоголя.

Однако, подозрения выдвинула не полиция, а пользователи Сети. На странице полиции города Блэпул появилась новая публикация. В ней правоохранители просят опознать по фото мужчину, который может быть вором. 20 сентября этот человек мог украсть спиртное, теперь его ищет полиция. По мнению пользователей, предполагаемый вор очень похож на звезду сериала «Друзья» Дэвида Швиммера.

Под, казалось бы, обычной публикацией от полиции Блэкпула, собралось более 110 тысяч комментариев. Пользователи шутят, что Росс из «Друзей» пустился «во все тяжкие» из-за малого внимания к своей персоне. Некоторые даже предположили, что на самом деле алкоголь украл не Росс, а Расс (двойник Росса Геллера в сериале). Сам Дэвид Швиммер пока что ситуацию не комментировал. Пользователи, которые в шутку подозревают актера в краже алкоголя, надеются, что это все – забавное совпадение.