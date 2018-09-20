В 2019 году россияне смогут увидеть популярный мюзикл «Шахматы»

Сегодня, 11:57 \\ Мозаика

Премьерный показ мюзикла «Chess» в России состоится 16 мая 2019 года в Новосибирске.

В мае 2019 года российские зрители смогут воочию увидеть легендарную театрально-музыкальную постановку «Шахматы». Над ней работают ведущие артисты Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, совместно с коллегами из театральной студии «Московский Бродвей». Премьерный показ мюзикла пройдет в Новосибирске 16 мая 2019 года, после чего труппа переедет в Московский дворец молодежи, где будут проходить ежедневные показы. В НОВАТе подчеркнули, что это первый в истории проект российской оперной сцены с театральной студией в бродвейском стиле, над которым работали не в Москве.

«Chess» впервые был поставлен в 1984 году. Над его созданием работал автор нашумевшего «Иисус Христос Суперзвезда», оскароносный драматург Тим Райс. Композиторами мюзикла стали Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон из группы АВВА. В «Шахматах» рассказывается о противостоянии советского и американского шахматистов в периоды холодной войны.

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Автор - Антон Словацкий
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