Imagine Dragons выпустили клип на песню «Zero»

Сегодня, 11:01 \\ Мозаика

Знаменитая американская инди-группа Imagine Dragons продолжает покорять мир. На этот раз коллектив выложил в интернет свой новый ролик на песню «Zero». Отмечается, что композиция - саундтрек к мультфильму "Ральф против интернета".

Сообщается, что этот мультипликационный фильм является сиквелом к мультфильму «Ральф». Музыкальный клип был опубликован в сети накануне во вторник 23 октября. Известно, что режиссером ролика выступил Дейв Майерс. Он знаменит работой с такими популярными исполнителями, как Трэвис Скотт, Дрейк и Кендриком Ламар.

Отмечается, что «Ральф против интернета» еще не вышел в прокат. Ему предстоит сделать это 22 ноября. Сюжет вращается вокруг двух главных героев – Ральфа и Ванилопы. Они попадают в интернет, где с ними начинают происходить настоящие приключения. Интересно, что в клипе участники группы также попадают в виртуальное пространство посредством игровых автоматов. Первая часть мультипликационного фильма повествовала о фоновом персонаже восьмибитной компьютерной игры. Он отправлялся в пространство компьютерных игр.

Коллектив Imagine Dragons был образован в 2008 году. Свою популярность музыканты обрели после выхода их первого альбома, благодаря которому исполнителей смогли оценить по достоинству. С того момента группа не сдает, а только набирает обороты, демонстрируя миру все новые и новые треки, которые становятся настоящими хитами.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае

 Его построили на юге государства. Конструкция позволила связать города Гонконг, Макао, а также Чжухай (провинция Гуандун).

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Дочь экс-депутата Госдумы стала участницей шоу «Голос»

 К 17-летней девушке повернулась певица Ани Лорак. Арина Багарякова, отец которой ранее...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

Продюсер фильма "Русалка. Озеро мертвых" рассказал, почему хорроры стали такими популярными

В кино все больше популярности набирает такой жанр, как «хоррор». За год вышло более...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ