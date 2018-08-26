Imagine Dragons выпустили клип на песню «Zero»

Знаменитая американская инди-группа Imagine Dragons продолжает покорять мир. На этот раз коллектив выложил в интернет свой новый ролик на песню «Zero». Отмечается, что композиция - саундтрек к мультфильму "Ральф против интернета".

Сообщается, что этот мультипликационный фильм является сиквелом к мультфильму «Ральф». Музыкальный клип был опубликован в сети накануне во вторник 23 октября. Известно, что режиссером ролика выступил Дейв Майерс. Он знаменит работой с такими популярными исполнителями, как Трэвис Скотт, Дрейк и Кендриком Ламар.

Отмечается, что «Ральф против интернета» еще не вышел в прокат. Ему предстоит сделать это 22 ноября. Сюжет вращается вокруг двух главных героев – Ральфа и Ванилопы. Они попадают в интернет, где с ними начинают происходить настоящие приключения. Интересно, что в клипе участники группы также попадают в виртуальное пространство посредством игровых автоматов. Первая часть мультипликационного фильма повествовала о фоновом персонаже восьмибитной компьютерной игры. Он отправлялся в пространство компьютерных игр.

Коллектив Imagine Dragons был образован в 2008 году. Свою популярность музыканты обрели после выхода их первого альбома, благодаря которому исполнителей смогли оценить по достоинству. С того момента группа не сдает, а только набирает обороты, демонстрируя миру все новые и новые треки, которые становятся настоящими хитами.