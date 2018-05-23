Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае

Сегодня, 08:44 \\ Мозаика

Его построили на юге государства. Конструкция позволила связать города Гонконг, Макао, а также Чжухай (провинция Гуандун).

 СМИ сообщают о впечатляющем сооружении, которое появилось в Китае. Как стало известно, 23 октября там открыли морской мост. Примечательно, что он является самым длинным в мире из себе подобных. Правительство страны ощутило необходимость в нем порядка 15 лет назад. Тогда оно отдало приказ разработать концепцию проекта.

К самому строительству приступили в 2009 году. По планам, исполнитель должен был закончить все работы в 2016 году, однако они не осуществились из-за меняющихся неблагоприятных погодных условий, аварий настройке, коррупции и т.д.Тем не менее, сегодня мост был официально открыт, автомобилям разрешат проезд по нему уже с 24 октября.

Протяженность моста составляет 55 километров. Его часть состоит из надводных частей, а другая - из подводного тоннеля длиной 6,7 километров и нескольких искусственных островов. По его длине установлены пограничные КПП. Сооружение должно выдержать удар от мощнейшего тайфуна и выстоять.

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Автор - Мартина Корф
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