Телеведущий Дмитрий Киселев предложил сузить свободу слова в России

Сегодня, 12:07 \\ Мозаика

Российский телеведущий в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявил, что в стране необходимо ограничить свободу слова определенными рамками, сузив ее диапазон.

 Дмитрий Киселев уверен, что нигде в мире нет такой свободы слова, как в России. А потому, как он полагает, ее нужно несколько ограничить определенными нравственными запретами. Он объяснил, что стало поводом для высказывания такого предложения. Оказалось, что всему виной снова продолжающий собирать вокруг себя шум и скандалы фильм Алексея Красовского «Праздник», где режиссер намерен показать быт обеспеченных людей во время блокады Ленинграда, оформив это в черную комедию.

Телеведущий уверен, что нравственные запреты не позволят людям совершать определенные поступки, которые будут выходить за их рамки. Киселев указал, что «не надо поливать мочой и резать вывешенные картины, так и срывать театральные спектакли». Очень важно, на его взгляд, сузить свободу слова или, как точнее выразился телеведущий, свободу самовыражения.

Киселев, размышляя на данную тему, отметил, что нужно сказать цензуре «нет», а вот запретам «да». Кроме того, коснувшись ленты «Праздник», он подчеркнул, что считает такой подход «запрещенным приемом».

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Автор - Евгения Чернобаб
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