Продюсер фильма "Русалка. Озеро мертвых" рассказал, почему хорроры стали такими популярными

В кино все больше популярности набирает такой жанр, как «хоррор». За год вышло более десятка фильмов ужасов, которые собирают огромные кассы в кинотеатрах. Русский продюсер нового российского фильма-хоррора рассказал порталу Newinform о том, почему этот жанр имеет такой успех.

Фильм «Русалка. Озеро мертвых» на данный момент собрал более миллиона долларов. Фильм доступен для показов в странах Европы и Азии. Продюсер картины Иван Капитонов считает, что такие сборы связаны с сильным бумом этого жанра. Доказательством того являются такие фильмы, как «Оно», «Прочь» и «Проклятье монахини». Главной изюминкой российских фильмов ужасов, по мнению Капитонова, может быть славянская мифология. Сюжет его фильма напрямую связан с такой тематикой. Сама картина создана в западных канонах, потому что киноискусство заперто в жестких жанровых канонах. Иван Капитонов говорит, что фильм «выстреливает» тогда, когда он современный, самобытный и актуальный на сегодняшний день.

Продюсер отметил в своем интервью, что хоррор имеет психотерапевтический эффект. По этому создатели картин считают, что творят «развлекательное кино». Такие киноленты заставляют зрителей бороться со своими страхами и кошмарами. После завершения фильма зритель выходит из кинотеатра, пропитанного атмосферой ужаса, и начинает думать о том, что все в его жизни более-менее приемлемо по сравнению с сюжетом, который он видел в кино.