Гибрид «Куба» и «Пилы»: В Сети появился трейлер фильма ужасов «Клаустрофобы»

Сегодня, 12:03 \\ Мозаика

Адам Робител - режиссер фильма «Клаустрофобы», он уже известен по фильмам «Астрал -4» и «Паранормальное явление – 5». Трейлер новой кинокартины был опубликован в официальном аккаунте компании Sony на YouTube.

 В Сети появился трейлер нового фильма ужасов. Кинокартина «Клаустрофобы» будет представлена в 2019 году, однако многие критики уже заинтересовались трейлером. В фильме будет показан некий квест, 6 человек посоревнуются за 1 миллион долларов. Для денежного приза им нужно выбраться из комнаты, однако это окажется не так и просто.

Фильм «Клаустрофобы» чем-то похож на многие известные работы, однако он их не повторяет в сюжете. Как пишут пользователи, новый хорор-фильм – гибрид «Куба» и «Пилы». Герои «Клаустрофобов» окажутся в опасных ситуациях и будут вынуждены проявить смекалку уже не ради выигрыша, а ради спасения своих жизней. По данным СМИ, премьера фильма состоится 4 января 2019 года, в России его покажут 31 января.

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Автор - Анна Пушкина
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