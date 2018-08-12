В 39 лет скончался актер сериала "Пятницкий" Дмитрий Солодовник

С 1999 года и до сегодняшнего дня он был сотрудником Государственного академического Малого театра в Москве. Коллеги не прекращали восхищаться его талантом и высоким профессионализмом.

Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой сегодня, 19 октября, в столице умер известный российский актер Дмитрий Солодовник. Многие зрители помнят его по участию в съемках сериала "Пятницкий", однако больше всего времени он проводил в Малом театре. За свою карьеру он исполнил на его сцене 26 ролей, наиболее яркой из них стала роль Хлестакова из "Ревизора" Гоголя.

Актер родился 12 января 1979 года и скончался, когда ему было 39 полных лет. В театре не могут поверить, что его не стало, ведь он был еще совсем молод. За свой сравнительно небольшой опыт игры на сцене он приобрел огромный опыт, считают коллеги.

Дмитрий Солодовник был женат, у него осталась маленькая дочь. С ней, а также с супругой он часто публиковал совместные фотографии на личной странице в социальной сети "ВКонтакте".