Мережко и Котт работают над сериалом про Сталина

Режиссер Владимир Котт и сценарист Виктор Мережко работают над сериалом «Сталин и его окружение».

Известный режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко рассказал о своем новом проекте. Писатель около года работал над сценарием для многосерийной картины про Иосифа Сталина. По предварительным данным сериал будет состоять из 28 эпизодов, в которых зрители смогут погрузиться в интересную детективную историю о вожде и его соратниках. Режиссером фильма выступит Владимир Котт, известный по картине «Карп отмороженный» и биографическому сериалу про певца Петра Лещенко.

Виктор Мережко объяснил, что по требованию режиссера и продюсера нового сериала он не имеет права раскрывать подробности собственного сценария, но фильм будет интересен с точки зрения взаимоотношений Сталина с семьей и окружением. «Мне приходилось месяцами просиживать в архивах, чтобы собрать самую интересную информацию об Иосифе Виссарионовиче и прочих политических деятелях того периода. Сериал поразит зрителя своей масштабностью. В нем задействовано несколько сотен персонажей, которых нельзя отнести к эпизодическим», - поделился своим мнением Виктор Мережко.