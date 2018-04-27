Сергей Безруков примерил амплуа танкиста

Сергей Безруков сыграет танкиста в новом фильме о Великой отечественной войне.

Музей «Боевой славы Урала» предоставил съемочной группе несколько единиц военной техники, принимавшей участие в боях Второй мировой войны. В частности, в Калужскую область отправлен танк Т-34, зенитный прожектор на кузове ЗиС-5, бронемашина БА-20, выпущенная в 1936 году. Все перечисленные экспонаты верхнепышминского музея ВОВ станут полноценными участниками фильма «Ильинский рубеж» от режиссера Вадима Шмелева.

Генеральным продюсером киноленты выступает Игорь Угольников, который имеет опыт работы с подобными историями. Он продюсировал и снимал фильмы «Брестская крепость» и «Батальон». На главные роли в свое новое кино Игорь Угольников пригласил известных российских артистов, включая Сергея Безрукова и Евгения Дятлова. «Наша задача показать максимальную реальность происходящего на фронте Великой отечественной. Для этого приходится учитывать даже мельчайшие детали. Это будет первая российская картина, в которой снимается такое количество реальных боевых машин», - рассказал в интервью Игорь Угольников. Премьера фильма «Ильинский рубеж» планируется к 75-летию Победы, которое страна отпразднует в 2020 году.