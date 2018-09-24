The Neighbourhood приедут зимой в Москву с концертом

Знаменитый американский коллектив последний раз приезжали в Москву в 2016 году. Отмечается, что в этот раз они представят свой третий альбом, именно в его поддержку и будет организован большой тур группы.

Как рассказали организаторы выступления, концерт пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт». Уже назначена дата выступления, оно состоится зимой – 14 февраля. Третий альбом музыкального коллектива называется так же, как и сама группа, «The Neighbourhood». Он был выпущен в 9 марта 2018 года.

Отмечается, что американский коллектив всего имеет три студийных альбома. Сама группа была сформирована в 2011 году в калифорнийском городе Таузанд-Окс в США, а первая пластинка увидела свет 23 апреля 2013 года. The Neighbourhood играют музыку в стиле альтернативного рока и инди-рока. Самым популярным синглом группы в настоящий момент признан «Sweater Weather». Участники коллектива исполнили его на телевизионном шоу Jimmy Kimmel Live!, и он сразу же выбился в топ музыкальных чартов. Достигнув 1 места, песня продержалась в лидерах довольно долго.

После прошлого концерта в России музыканты отметили, что им очень нравится приезжать в Москву. Они рассказали, что к ним нигде так не относятся, как в России, Польше или Украине. По словам исполнителей, это настоящее сумасшествие. Фанаты встречают их в аэропорту, выслеживают до гостиниц и караулят по городу. Это, конечно, утомительно, но The Neighbourhood в один голос подчеркивают, что именно в вышеназванных странах уровень внимания к ним гораздо сильнее, чем в других.