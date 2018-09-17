В Украине на телевидении приняли новые языковые квоты

Сегодня, 19:08 \\ Мозаика

Согласно вступившему в силу закону на телевидении в Украине теперь вводится новая квота, в соответствии с которой не менее 75% материала должно быть на украинском языке.

 В нормативном правовом акте речь идет о трансляции на общенациональных каналах. Интересно, что необходимость соблюдения 75-процентной квоты должна обеспечиваться посредством как передач, так и фильмов. Контент, который транслируется с в эфир 07:00 до 22:00, должен подпадать под вновь принятую языковую квоту.

При этом в документе подчеркивается возможность допущения определенной оговорки. В соответствии с ней в определенных случаях можно озвучивать до 10% всех реплик, чтобы не нарушать художественный замысел. Однако в любом случае необходимо наличие субтитров, которые будет выполнены на национальном языке.

Примечательно, что относительно советских картин допускается сопровождение субтитрами на украинском языке. А вот что касается мультфильмов, здесь достаточно однозначно: обязательно требуется озвучка. Интересно, что этот законопроект был одобрен еще год назад, однако, полностью вступил в силу он только сейчас. В законе речь идет и о местных и региональных каналах. Но их вещание не столь строгое, поскольку квота составляет всего 60%.

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Автор - Евгения Чернобаб
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