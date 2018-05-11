Очевидец заснял в Италии взлетающее с Солнца НЛО

Сегодня, 07:30 \\ Мозаика

Загадочный объект он обнаружил, когда просматривал снимки заката, сделанные им в вечернее время 29 сентября. Позже оказалось, что не только он заметил странное явление.

 Накануне на просторах видеоплатформы YouTube появился ролик, с помощью которого мужчина из Италии рассказал свою историю встречи с НЛО. Собственно, он не видел инопланетный корабль вблизи, однако догадывается, что им является объект, который он успел сфотографировать.

Очевидец показал кадры, которые успел сделать, и приблизил место, где, как он считает, запечатлено взлетающее с Солнца НЛО. Объект представляет собой светящийся шар, который находится со звездой в непосредственной близости. Тем не менее, мужчина также допустил, что им может оказаться и смертоносная планета Нибиру, столкновение которой с Землей пророчат многие уфологи.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

AFP: На 95-м году жизни скончался шансонье Шарль Азнавур

 Печальную новость сообщили корреспонденты французского информационного агентства Agence France-Presse. Его не стало в Париже сегодня, 1 октября.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

На Марсе обнаружили черепа разных видов инопланетян и их инструменты

 Уфолог Скотт Уоринг исследовал новые фотографии, которые были получены благодаря...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Вин Дизель заявил о съемках женского спин-оффа "Форсажа"

 Популярный американский актер в настоящее время находится на съемках в Африке. Вин...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ