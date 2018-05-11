Очевидец заснял в Италии взлетающее с Солнца НЛО

Загадочный объект он обнаружил, когда просматривал снимки заката, сделанные им в вечернее время 29 сентября. Позже оказалось, что не только он заметил странное явление.

Накануне на просторах видеоплатформы YouTube появился ролик, с помощью которого мужчина из Италии рассказал свою историю встречи с НЛО. Собственно, он не видел инопланетный корабль вблизи, однако догадывается, что им является объект, который он успел сфотографировать.

Очевидец показал кадры, которые успел сделать, и приблизил место, где, как он считает, запечатлено взлетающее с Солнца НЛО. Объект представляет собой светящийся шар, который находится со звездой в непосредственной близости. Тем не менее, мужчина также допустил, что им может оказаться и смертоносная планета Нибиру, столкновение которой с Землей пророчат многие уфологи.