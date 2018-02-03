В центре Москвы из-за съемок фильма перекроют улицы

Движение машин будет ограничено с 22:00 часов 4 августа до 06:00 часов утра 5 августа. Меры по временной блокировке проезда будут введены на двух участках ЦАО столицы.

Как сообщают в информационном центре транспортного комплекса Москвы, из-за съемок фильма в столице будут временно перекрыты улицы. Движение машин будет приостановлено на двух участок.

Первым участком, на котором будет ограничен проезд, оказался Орликов переулок от улицы Каланчевской до Садового кольца. Второй участок – улица Каланчевского от Проектируемого проулка до Орликова переулка по направлению в сторону Садового кольца.

Водителям рекомендуется заранее спланировать свои маршруты на указанные даты, так как временные ограничения могут стать причиной увеличения пути следования до конечного пункта назначения некоторых автомобилистов. О том, какой фильм будет сниматься на центральных улицах Москвы, в ведомстве не сообщают. Известно лишь о точной дате и месте, где состоятся съемки.