В российских школах планируют пересмотреть пятибалльную систему оценок

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в настоящее система оценок в школе серьезно пересматривается. Специалисты всерьез задумались о том, чтобы расширить рамки минимально и максимально возможной оценки.

Анзор Музеев отметил, что оценивание знаний в школах хотят изменить кардинально. Он уверен, та система, которая существует сейчас, абсолютно устарела и перестала быть эффективной. Представитель Рособрнадзора указывает, что одной из причин этого является неумение учителей использовать современные методы внутришкольного оценивания.

Планируемые нововведения прокомментировал также руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. Он заявил, что вопрос о том, чтобы изменить пятибалльную систему поднимается уже давно. Обсуждался большой проект по введению 12 баллов за демонстрацию лучших знаний вместо 5. Болотов также отметил, что сейчас в школах применяется даже не пяти, а четырехбалльная система. Ведь единицу никому не ставят. Зато учителя крайне любят использовать «плюсы» и «минусы». Глава центра отметил, что это нужно легализовать и перевести в нормальные оценки. Кроме того, Болотов указал, что нужно большое внимание также уделять повышению квалификации преподавателей в школах. От этого зависит и качество знаний, которые они передают детям.