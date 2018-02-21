В Челябинске местные жители негодуют из-за странного способа ремонта дорог

Одна из горожанок возмутилась безответственным подходом рабочих к ремонту дорог. Случившееся вызвало смех, а следом - сильное негодование жителей Челябинска.

Инцидент попал в сеть в минувшие выходные. Горожане не смогли пройти мимо очередной инсталляции дорожных работников. Участок странно отремонтированной трассы находится в районе улицы Сталеваров, между домами №7 и №9.

Как рассказывают местные жители, неподалеку строится часовня. И на прошлой неделе раскопали дорогу, чтобы протянуть к ней трубы. Поэтом кто является автором творения – рабочие или строители – пока неясно.

Увиденное тут же попало на камеры жителей Челябинска, а после – в сеть. Очевидцев очень позабавила доска, закатанная в асфальт. Реакция пользователей социальных сетей была разной. Многие посмеялись, оценив «креатив» дорожной службы. Одни отметили «интересный новый способ укладки дорожного покрытия». Однако веселье очень быстро сменилось возмущением. Пользователи негодовали из-за такого халатного подхода к работе. А один из наиболее активных пользователей заявил, что это просто «манифест какой-то бессознательному дормонтеру!»

Автору все советуют не оставлять все просто так. Нужно идти с фотографиями в администрацию, иначе существующие проблемы с ремонтом дорог останутся не решенными.