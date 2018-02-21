В Челябинске местные жители негодуют из-за странного способа ремонта дорог

Сегодня, 10:02 \\ Мозаика

Одна из горожанок возмутилась безответственным подходом рабочих к ремонту дорог. Случившееся вызвало смех, а следом - сильное негодование жителей Челябинска.

 Инцидент попал в сеть в минувшие выходные. Горожане не смогли пройти мимо очередной инсталляции дорожных работников. Участок странно отремонтированной трассы находится в районе улицы Сталеваров, между домами №7 и №9.

Как рассказывают местные жители, неподалеку строится часовня. И на прошлой неделе раскопали дорогу, чтобы протянуть к ней трубы. Поэтом кто является автором творения – рабочие или строители – пока неясно.

Увиденное тут же попало на камеры жителей Челябинска, а после – в сеть. Очевидцев очень позабавила доска, закатанная в асфальт. Реакция пользователей социальных сетей была разной. Многие посмеялись, оценив «креатив» дорожной службы. Одни отметили «интересный новый способ укладки дорожного покрытия». Однако веселье очень быстро сменилось возмущением. Пользователи негодовали из-за такого халатного подхода к работе. А один из наиболее активных пользователей заявил, что это просто «манифест какой-то бессознательному дормонтеру!»

Автору все советуют не оставлять все просто так. Нужно идти с фотографиями в администрацию, иначе существующие проблемы с ремонтом дорог останутся не решенными.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие органы, из-за чего состояние артиста резко ухудшилось.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

На 57-м году жизни умер звезда сериала "Дальнобойщики" Сергей Шеховцов

 О произошедшей трагедии поспешили сообщить представители театра "Современник", в котором...

Организаторов сегодняшнего митинга против пенсионной реформы до суда отпустили домой

Сегодня в Москве состоялся очередной митинг, посвящённый нашумевшей пенсионной реформе....

Жителей Ростова пугают появляющиеся на домах таинственные метки

 Жители Ростова напуганы, ведь они не могут понять, что обозначают эти таинственные...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ