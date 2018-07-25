Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла его на фоне остальных актеров театра. По словам подруги и коллеги скончавшегося актера, он с легкостью входил в образ и всегда справлялся с ролью.

Актриса Наталья Тищенко, которая первой сообщила общественности о гибели актера из сериала «Счастливы вместе» Александра Исакова, решила рассказать, каким был артист. Подруга и коллега отзывается о погибшем лишь в положительном ключе. Тищенко отмечает ум, талант и доброту Исакова.

Тищенко говорит, что у актера сложился образ «вечного мальчика». Им он казался из-за ролей принцев и ранимых личностей, которые ему чаще всего давали. Благодаря перевоплощению на сцене, Исаков и в жизни казался всем «вечным мальчиком». Тищенко рассказала, что актер удачно справлялся со всеми ролями и каждый образ бережно дополнял своей самобытностью.

Актер из сериала «Счастливы вместе» ушел из жизни в 39 лет. Его товарищ считает, что гибель Исакова лежит на совести врачей. Якобы, артист долгое время лежал в больнице, но там ему так и не смогли даже поставить верный диагноз. В итоге, Исаков умер из-за сильных осложнений, которые вызвала двусторонняя пневмония.