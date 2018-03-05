Улицы Петербурга залило горячей водой

Отмечается, что порыв произошел на перекрестке улицы Симонова и проспекта Просвещения. Вокруг все залито водой, машины, словно корабли, курсируют по кипятку.

Как стало известно, в среду, 25 июля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга случилась маленькая коммунальная авария. Отмечается, что вода начала заливать перекрестки примерно в 15:00 по местному времени. О том, что перекресток начало заливать кипятком, сообщили пользователи в социальных сетях.

На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада, в результате происшествия никто не пострадал. Помимо этого, пользователи начали сообщать о том, что горячая вода разлилась по проспекту Ветеранов и по улице Козлова. Все порывы устраняются.