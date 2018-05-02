В Омской области прокуратура и Роспотребнадзор проверят свалку на детской площадке

Отмечается, что в социальных сетях начали сообщать о том, что на одной из детских площадках в Омской области устроили свалку. Теперь к расследованию подключились прокуратура, Госжилинспекция и Роспотребнадзор.

Жители дома 34/1 по улице Нефтезаводской пожаловались на то, что кто-то прямо на детской площадке устроил свалку. О произошедшем тут же начали писать в социальных сетях, информацию подхватили СМИ и она дошла до высших органов Омской области. Так, к месту свалки отправились сотрудники прокуратуры, на мусорку также пригласили работников Госжилинспекции и Роспотребнадзора.

Они намерены провести проверку для того, чтобы выяснить, кто и зачем выбросил мусор на детскую площадку. Отмечается, что в прокуратуре не стали рассказывать о том, кто и в какие сроки должны будут убрать образовавшуюся свалку.