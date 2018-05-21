Начало положено: на Крымском мосту уложили первые рельсы

Несмотря на то, что Сеть активно обсуждает «трещины» моста, строители продолжают работать над созданием железнодорожного пути через Керченский пролив.

Не так дано пользователей Сети взбудоражила новость о том, что Крымский мост «трещит по швам». Якобы, у основания постройки есть огромные трещины и весь объект является опасным. Эта новость бурно обсуждалась в течении последней недели, но строители решили своими действиями опровергнуть информацию о «разваливающемся» Крымском мосте.

Так, на Крымскому мосту уже уложили первые рельсы. По словам руководителя проекта по строительству на объекте Евгения Чибишева, строители вышли на мост с почти построенного двухпутного участка ЖД-пути. Данный участок создан на 80%.

Чибишев также рассказал, что над Керченским проливом поезда будут следовать практически бесшумно. Это будет обеспечено за счет плетей бесстыковых путей, длина которых составляет 440 метров. Между ними потом вварят уравнительные стыки, которые будут компенсировать температурные расширения. По Крымскому мосту смогут ездить пассажирские поезда на скорости 120 километров в час. Для грузовых составов максимальная скорость составит 80 километров в час. Мост рассчитан на то, чтобы по нему двигались поезда, общий вес которых составит 7 100 тонн. Так, начало положено – пути по Крымскому мосту уже начали укладывать. Как это отразится на «трещинах» и будет ли мост «разваливаться» и дальше – не известно.