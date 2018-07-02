В Воронеже пенсионерку заметили на детской площадке за "интересным" занятием

Пенсионерка мечтательно каталась на качелях, абсолютно погрузившись в атмосферу детства. Она даже не заметила, что рядом кто-то находился и снимал ее на видео.

Жители Воронежа стали свидетелями довольно необычного явления, которое тут же постарались запечатлеть на камеру и опубликовать в соцсети. Так, очевидцы застукали пенсионерку за интересным занятием на детской площадке. Бабушка доказала, что даже на пенсии можно оставаться молодой и даже возвращаться в детство.

Пенсионерка в длинном халате, тапочках и платке каталась на качелях в пустом дворе. Пенсионерка полностью погрузилась в себя и не заметила, что рядом находятся люди, которые снимают ее невинное развлечение на камеру. Отмечается, что бабушка каталась на качелях на детской площадке на Машмете.

Пользователи соцсетей отметили, что уже не первый раз замечают катающихся на качелях бабушку. Так, в парке "Солнечный" одна старушка забралась на детский аттракцион и принялась задорно раскачиваться в разные стороны.