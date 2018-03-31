Сотовый оператор совершил огромные вложения в раскрутку тарифа, задействуя рекламу, популярных российских актеров и видеоблогеров, однако может понести огромный ущерб уже в недалеком будущем.

Оператор сотовой сети "МТС" навсегда закроет тариф "Хайп" из-за судебного иска от российской компании АО "Ньюс медиа". Такое событие может произойти уже совсем скоро, ведь ответчика обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака.

Оказалось, что АО "Ньюс медиа" больше года назад зарегистрировали бренд "Хайп" как личный. Права на него будут принадлежать ему до 2028 года. Между тем, около одного года назад "МТС" учредил тариф под таким же названием, который стал самым популярным среди пользователей. Известно, что к нему подключились около двух миллионов абонентов.

Несмотря на то, что оператор активно его продвигал и вложил в это большую сумму материальных средств, холдинг "Ньюс медиа" потребовал возместить ему несколько сотен миллионов рублей, а также удалить все материалы, связанные с названием товарного знака.