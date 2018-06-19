"Плохие дороги и жалкие кафе": 70-летний англичанин путешествует по России на велосипеде

70-летний житель Англии решил отправиться в путешествие по России на велосипеде. Сейчас он путешествует по Нижнему Новгороду и уже успел рассказать, что ему не понравилось.

Как стало известно, 70-летний Джефф Джонс решил путешествовать из Москвы до Астрахани на велосипеде по берегу Волги. Он пожаловался на то, что во время путешествия ему встретилась пасмурная и дождливая погода, не очень вкусная еда, не совсем уютные отели и довольно дружелюбные люди.

Англичанин рассказал о том, что в момент путешествия ему приходилось спать не в очень хороших отелях, добрые люди помогали ему найти номера подешевле. На это путешественник не обращал внимания, так как после длительной езды на велосипеде спал, как убитый. Дороги в России его не очень впечатлили, он отметил, что в стране довольно плохие трассы, на велосипеде ездить неудобно.

Кафе англичанин также назвал жалкими, ведь в них подают невкусную еду и официанты бывают грубыми. Несмотря на это, Джефф Джонс отмечает, что в России очень дружелюбные люди, которые всегда готовы придти на помощь и помочь абсолютно любому человеку.