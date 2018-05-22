Два неизвестных беспилотника атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии

Отмечается, что по итогам двух атак никто не пострадал. Российским военным удалось сбить беспилотники при помощи средств ПВО.

СМИ сообщили о том, что на российскую базу Хмеймим в Сирии было совершено две атаки при помощи беспилотников, которые появились около аэродрома в выходные дни. Первый беспилотник российскими военными был замечен в субботу, 21 июля. Примечательно, что летательный аппарат появился со стороны подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

Второй беспилотник появился над авиабазой утром в воскресенье, 22 июля. Его удалось сбить при помощи систем ПВО, как и первый летательный аппарат.

Российские военные сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, авиабаза работает в плановом режиме, выясняется, кто пытался совершить покушение на Хмеймим.