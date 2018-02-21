Китайцам запретили обкрадывать пляж Владивостока

Жители Владивостока регулярно жаловались на китайских туристов, которые забирают с пляжа Уссурийского залива стеклышки в качестве сувениров. Теперь гальку уносить запрещено.

Стеклянная бухта, расположенная во Владивостоке в районе Уссурийского залива, известна на весь мир. Причиной популярности является большое количество стекла и фарфора. Но поскольку их много лет обтачивает море, их форма не опасна, а скорее напоминает камушки.

Многие туристы со всего света приезжают посмотреть на интересный пляж. Не стали исключением и китайцы. Каждый путешественник привозит из места, где он побывал, определенный сувенир. Китайские туристы тоже решили не обходить эту традицию стороной. А в качестве предмета, который они увезут с собой, китайцы выбрали именно эту стеклянную гальку.

Отмечается, что на пляже стоит баннер, где указано, что собирать стекляшки запрещено. Правда, несколько усложняет задачу его соблюдение, поскольку надпись сделана на русском языке. К тому же, подливают масло в огонь и туроператоры. Многие сообщают, что эти камушки собирать можно. И туристы, понадеявшись на добропорядочность сотрудников туристических фирм, берут с собой сувениры с пляжа.

В настоящее время этим вопросом занимаются дипломаты, призывающие уважать достопримечательности чужих стран. Сообщается, что китайские журналисты уже распространили информацию о запрете в местных изданиях.