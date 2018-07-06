Disney уволила режиссера "Стражей галактики" из-за старых твитов про педофилию

Американская компания The Walt Disney Studios расторгла контракт с известным режиссером Джеймсом Ганном. Поводом стали случайно обнаруженные старые сообщения в Twitter непристойного содержания.

Представители студии объяснили решение об увольнении. Они заявили, что обнаруженные твиты были оскорбительны и полностью противоречат политике компании. Руководство абсолютно не приняло во внимание, что эти посты были опубликованы еще задолго до подписания контракта и начала работы с Джеймсом Ганном.

Американский режиссер действительно был известен тем, что способен на подобные выходки. Однако это было характерно для самого начала его карьеры. Сейчас же и он сам, и все, кто близко контактируют с Ганном, уверяют, что он очень изменился.

Сообщения американца касались педофилии, теракта в Нью-Йорке в 2001 году и изнасилования. Все твиты носили саркастический характер. Сам режиссер отметил, что начало его карьеры было ознаменовано вот таким пристрастием остро и провоцирующе пошутить, однако, это время уже давно прошло. Он извинился перед всеми, кого могли обидеть его старые сообщения. Однако председатель Walt Disney Studios Алан Хорн оказался непреклонен и разорвал рабочие отношения с Джеймсом Ганном.

Теперь съемки третей части «Стражей галактики» останутся без своего главного наставника.