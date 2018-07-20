Хотела запомниться живой: сын Изы Высоцкой рассказал о последней воле матери

Актриса не хотела, чтобы с ней прощались на панихиде. Иза Высоцкая также возжелала, чтобы ее тело было кремировано.

Так, Иза Высоцкая хотела запомниться зрителю живой. Ей не нравились панихиды в театре, поэтому она обратилась к сыну с просьбой о том, чтобы с ней прощание было не таким.

Сын Высоцкой решил выполнить последнюю просьбу актрисы. Ее кремируют в Нижнем Тагиле, а затем он увезет урну с прахом с собой в Екатеринбург.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля в Нижнем Тагиле из жизни ушла актриса Иза Высоцкая, которая была первой супругой легендарного Владимира Высоцкого. По словам Глеба Высоцкого, сына народной артистки России, который получил фамилию музыканта не по родству, а по матери, он намерен исполнить ее последнюю волю.

Прощание с Высоцкой будет проходить 22 июля в ритуальном зале «Реквием» в Нижнем Тагиле. В театре будут установлены вазоны для цветов, щит о гибели будет размещен у входа. Имеются данные о том, что на похороны Изольды Высоцкой может приехать минкульт Свердловской области Светлана Учайкина.