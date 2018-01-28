Путина попросили снизить срок беременности женщин до 7 месяцев

Пользователи считают, что раз получать пенсию в 55 лет по старости - это стыдно, то вынашивать ребенка целых 9 месяцев - это долго. Петицию, адресованную Владимиру Путину и Веронике Скворцовой, успели подписать уже более 6 тысяч человек.

Как известно, в России сейчас везде обсуждают пенсионную реформу, которая, по мнению депутатов, только улучшит жизнь пенсионеров. Сами пенсионеры с этим несогласны, они отмечают, что не хотят работать на государство до самой смерти, чтобы своими пенсиями, которые они так и не смогут получить, "набивать карманы чиновников".

Пользователи сети решили пошутить на эту тему и разместить на сайте Change.org петицию, в которой попросили Путина снизить срок беременности женщин с 9 до 7 месяцев для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Всех российских матерей просят поддержать эту петицию, ведь тогда, со слов ее автора, Путин заставит медицину разработать некое средство, которое позволит вынашивать ребенка не 9 месяцев, а 7, женщины будут больше рожать и улучшать демографию в России.

Многие сразу поняли, что данная петиция всего лишь шутка, потому с сарказмом заявили о том, подражая одному из депутатов, который всерьез отмечал, что получать пенсию в 55 лет стыдно, а, соответственно, вынашивать ребенка 9 месяцев - это долго.