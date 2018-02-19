Исаак Калина: все московские школьники должны иметь доступ к качественному образованию

Два дня назад в Школе будущего директора состоялась плановая лекция первого лица столичного Депобразования Исаака Калины. В ходе мероприятия он выразил уверенность в том, что каждый московский ребенок должен иметь доступ к получению качественного школьного образования. Об этом рассказывает сайт Mos.News.

В 2011 году в системе образования Москвы был запущен ряд преобразований, направленный на обеспечение равнодоступности качественного школьного образования. Одной из ключевых правок выступило изменение схемы начисления баллов в рейтинге школ. В настоящее время за каждым баллом рейтинга стоят результаты отдельно взятого ребенка

Как заявил Исаак Калина, актуальная схема начисления баллов никоим образом не ограничивает возможности детей. Доказательство этому — впечатляющие результаты столичных школ. В текущем году 227 из них подготовили триумфаторов и призеров итогового этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). В 2010 году их было на 153 меньше.



