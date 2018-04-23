В Амурской области ураган разрушил кладбище

Отмечается, что разгулявшийся в Амурской области ураган решил "заглянуть" и на кладбище, где погулял "на славу". Многих родственников погибших уже оповестили о том, что произошло, потому они принялись восстанавливать могилы.

Как стало известно, по Амурской области прошелся ураган. Больше всего не посчастливилось кладбищу в Шимановском районе, так стихия гуляла, как могла. Местные власти сообщили о том, что сильным ветром повалило многолетние сосны на кладбище, некоторые из них падали рядом с памятниками, а другие валились прямо на места захоронения.

В результате этого, многие могилы оказались разрушены, оградки как мест захоронений, так и самого кладбища повредились, памятники также пострадали. Власти отметили, что о произошедшем уже сообщили родственникам погибших и некоторые из них принялись восстанавливать могилы. Общий ущерб пока подсчитать не удалось, этим власти займутся уже в скором времени.