В Казани снимут документальный фильм о прошедшем в России ЧМ-2018

Директор студии "Татаркино" заявил о том, что концепция документального фильма уже имеется. Отмечается, что фильм могут снять в таком же стиле, как снимали кино о ЧМ по водным видам спорта, прошедшем в Казани в 2015 году.

СМИ стало известно о том, что в скором времени может выйти документальный фильм о прошедшем в России ЧМ-2018 по футболу. Снимать его будут в Казани, которая принимала шесть матчей мундиаля. В студии "Татаркино" сообщили о том, что фильм будет рассказывать не только о том, как проходили соревнования, но и будет отснят с ноткой некой философии.

Для того, чтобы фильм получился более красочным, режиссеры намерены использовать также те кадры, которые были отсняты болельщиками во время ЧМ-2018.