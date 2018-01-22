Инфоцентр: На Крымском мосту уложили 80 процентов "бархатных" железнодорожных путей

Строительно-монтажные работы продолжаются по сей день и уже завершены больше, чем на половину. Дорога предоставит возможность объединить транспортную систему Крыма и остальной части России.

В инфоцентре "Крымский мост" рассказали о последних успехах в строительстве, которое касается железнодорожной части. Согласно информации, которую там предоставили для СМИ, рабочие уложили уже 80 процентов железнодорожных путей. Работы продвигаются согласно плану.

Примечательно, что железную дорогу через Керченский мост делают не из обычных материалов. Ее прокладывают из "бархатных" рельсовых плетей. Длина лишь одной такой составляет около восьмисот метров, так что дорога получится практически без стыков. Это значит, что поезда по ней будут передвигаться чуть ли не бесшумно.

Ранее стало известно, что график движения поездов по Крымскому мосту уже готов. Его разрабатывали сотрудники компании "Крымская железная дорога". Согласно предварительным планам, в сутки по нему будут проходить 29 пар поездов.