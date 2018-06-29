В Минздраве заявили, что человек может дожить до 120 лет

По словам Скворцовой, больше всего жизнь похожа на некую синусоиду. Человек может прожить гораздо больше, если не будет сам укорачивать свою жизнь.

Во время беседы с журналистами глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что у любого человека имеется физический потенциал для того, чтобы прожить до 120 лет. Она рассказала о том, что как биологическое явления, жизнь сама по себе представляет некую синусоиду. Всегда выделяются только такие периоды, как детство человека, активная зрелость, а также биологическое старение. По словам Скворцовой, всем известно, что единственное увеличение периода жизни любого человека является расширением всей предполагаемой синусоиды.

Министр поспешила напомнить о том, что еще в далеком прошлом период детства доходил до 11 лет, теперь же этот показатель увеличился до 16 лет. Глава Минздрава заявила о том, что потенциал жизни человека достаточно велик, который даже по самым "скромным" оценкам может вырасти до 120 лет.

По словам Скворцовой, любой человек может дожить до такого возраста только в том случае, если не будет сам себе искусственно укорачивать жизнь.