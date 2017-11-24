Улицкая заявила, что России в развитии отстает от Европы на 150 лет

Подобное заявление российская писательница сделала во время интервью украинскому телеканалу. Она также заявила о том, что жители России не смогут стать европейцами.

Известная русская писательница Людмила Улицкая в Украине побеседовала с журналистами, которым рассказала о России. Она заявила о том, что Россия постепенно становится в "мировой провинцией", однако ей еще далеко до "цивилизованной Европы". Улицкая заявила о том, что РФ надолго отстает в развитии от Европы, примерно на 150 лет.

По ее словам, именно поэтому россияне не смогут стать европейцами, а разницу в развитии они ощущают только тогда, когда отправляются путешествовать по разным странам. Общаясь с людьми из разных стран, жители России могут ощутить то, как стране еще далеко до цивилизованной Европы.

Улицкая даже смогла найти способ как можно скорее догнать Европу. По ее словам, для этого в стране нужно развивать образование и культуру, а пока России идет поперек "цивилизованного процесса".