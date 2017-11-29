В Кургане около алкомаркета разгуливала "смерть с косой"

Человек в черной одежде и с косой в руках разгуливал около алкомаркета "Красное и Белое". Пользователи соцсетей отметили, что таким образом он хотел напомнить о вреде алкоголя.

Буквально недавно жители Кургана, проходившие мимо алкомаркета "Красное и Белое", были шокированы открывшейся картиной. Возле магазина, в котором продают алкогольную продукцию, спокойно разгуливал молодой человек, полностью одетый в черную одежду, при этом он держал в руках самую настоящую косу. Горожане запечатлели на фото "смерть с косой" и опубликовали в соцсети.

Пользователи тут же стали выдвигать версии, куда в таком виде мог отправиться молодой человек. По словам некоторым, он просто ехал на дачу косить траву, а в этом деле вовсе не подойдет разноцветный наряд, что-то черное и не особо маркое окажется в самый раз. Другие в шутку отметили, что возле алкомаркета "смерть" появилась неспроста. Видимо, у нее был выпускной и даже смерти иногда хочется отдохнуть от работы простым человеческим способом.

Многие также заметили в появлении человека с косой возле "Красного и Белого" тайный смысл. Таким образом "смерть" хотела напомнить, чем грозит чрезмерное употребление спиртных напитков. Примечательно, что человека в странном наряде уже не первый раз видят в Кургане. Так, некоторые отметили, что видели "смерть" и просили "забрать их с собой", на что та просто отмалчивалась и уходила.