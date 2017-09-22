Самая красивая болельщица ЧМ-2018 резко ответила на слухи о съемках в порно

Наталья Немчинова запомнилась многим посетителям чемпионата мира по футболу, а также следящим за событиями пользователям сети по фотографиям в русском национальном кокошнике.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018 Наталья Немчинова дала откровенное интервью одному из отечественных изданий, в ходе которого резко ответила на то, какие слухи ходят о ней в сети. В частности, свое возмущение она выразила на слова о том, что ранее она была причастна к съемкам в порно. Девушка не понимает, как ее ни в коем случае не провоцирующие фотографии в кокошнике могли вызвать столько критики и слухов.

Когда журналист спросила Наталью Немчинову о том, откуда в сети взялись ее снимки интимного характера, она пояснила, что делала их для бывшего парня, однако после расставания с ней он начал публиковать их в сети. Также он выложил в интернет откровенное видео с ней. Материалы стали всплывать после начала чемпионата. Кто-то придумал историю, будто на самом деле болельщица является порнозвездой, и у нее даже есть свой ник в этом бизнесе. Немчинова категорически отрицает эту информацию, поясняя, что не стремится к известности и хочет забыть эту неприятную историю.