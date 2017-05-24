Тигрица Юнона из Красноярского зоопарка предсказала итог матча Россия - Уругвай‍

Церемония проверки амурского животного в роли прорицателя состоялась в местном зоопарке "Роев ручей". Тигрица выбрала победителя матча чемпионата мира по футболу 2018 на свое усмотрение.

Тигрица по кличке Юнона из Красноярского зоопарка предсказала итог матча Россия - Уругвай‍, который должен произойти сегодня. Церемония в учреждении состоялась в воскресенье, за ней внимательно наблюдали представители местных СМИ. Также они снимали происходящее на видеокамеру, позже ролик опубликовали в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте".

Для тигрицы поставили два закрытых ящика с мясом, один с нарисованным флагом Уругвая, другой - России, а позже впустили ее в вольер. Стоит отметить, что она не сразу набросилась на один из них, а ходила вокруг еще несколько минут. В конце концов ее выбор пал на ящик с российской символикой. Наблюдатели отметили это радостными возгласами и аплодисментами.