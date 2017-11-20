Геев начнут узнавать по кроссовкам от Adidas

7 июля в Лондоне состоится ЛГБТ-парад, перед этим событием ряд мировых знаменитостей придумал дизайн кросовок от Adidas. Такая обувь символизирует «концепцию человека без ярлыков», сообщил диджей Fat Tony, поддержавший идею.

Как сообщается, главред журнала Vogue Эвард Эннифул, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Элтон Джон, Фарелл Уильямс, Марк Джейкобс и Дэвид Бэкхем получили предложение создать уникальный дизайн для кросовок. В качестве «основы» была взята модель adidas Samba, выпущенная в 1950-х годах. Такие кроссовки будут посвящены ЛГБТ-сообществу.

Новые дизайны кроссовок будут презентованы в период с 4 по 10 июля в Лондоне. Там намечен гей-парад, а галерея HENI Gallery станет площадкой для демонстрации необычных кроссовок.

Как отмечают СМИ, уже в скором времени геев и других представителей секс-меньшинств будут узнавать по кроссовкам от Adidas. Ведь многие из них купят себе обувь с необычным дизайном для поддержки идеи равенства и права на собственное мнение.