Эксперты назвали победителя Третьей мировой войны

Считается, что победителем из Третьей мировой войны выйдет тот, кто не имеет особого опыта ведения боевых действия. Главным фактором победы станет оружие стран-противников.

Как стало известно, отставной генерал-лейтенант американской армии Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль попытались выявить, какие факторы помогут победить в Третьей мировой войне, которая, по их мнению, уже скоро грядет. Выяснилось, что совсем необязательно, что победу одержат успешные в прошлом военные державы. В этом плане успех подарит вовсе не боевой опыт, а оружие.

Преимущественно, страна-победитель должна обладать развитыми космическими и компьютерными технологиями, использовать в битве искусственный интеллект и робототехнику. Данной стороне конфликта, в отличие от всех остальных, не придется тратить свое время на поддержание в рабочем состоянии устаревшего оружия, она сможет полностью сосредоточиться на войне.

На военную стратегию таких государств не будет оказывать влияние прошлый военный опыт, так как он может исказить понимание боевых действий в будущем.