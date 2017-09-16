В Саратове на митинг ко Дню России‍ пришли девять тысяч человек

Как сообщают местные СМИ, на площади у консерватории не было возможности протиснуться. На праздник приехал областной губернатор Валерий Радаев, мэр города Михаил Исаев, а также другие чиновники.

В Саратове устроили большой митинг ко Дню России‍. Те, кто побывали на нем, в один голос твердят, как много граждан также решили поучаствовать в общественной жизни города и присоединиться к церемонии. С уверенностью можно сказать, что многие из них ждали этого события, так как даже подготовили плакаты с фразами патриотического характера.

В время церемонии на сцену выходил губернатор Саратовской области. Он торжественно произнес свою речь, а после вручил паспорта молодым гражданам России - подросткам, которым лишь недавно исполнилось по 14 лет. После на сцену выходили со своими обращениями к местным жителям представители различных молодежных организаций, а также выступали творческие коллективы.