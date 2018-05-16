С момента открытия по Крымскому мосту проехало 300 тысяч автомобилей

16 мая 2018 года состоялось открытие автомобильной дороги на Крымском мосту. С этого момента по сооружению успело проехать 300 тысяч машин.

Данная информация появилась на странице Крымского моста в Instagram. За неполный месяц с начала эксплуатации архитектурное сооружение успело послужить большому количеству людей. Поклонникам стало интересно, имеется ли более подробная информация о проехавшем транспорте, не только за этот период, но, например, и посуточно. Других интересует то, когда мост послужит уже для 1 миллиона автомобилей. В комментариях предположили, что данное число будет достигнуто примерно через полтора месяца.

С момента открытия мост через Керченский пролив стал объектом для внимания туристов.. Многие из них стремятся посетить сооружение, чтобы в последующем разместить фотографии в социальных сетях. Это касается не только тех, кто приезжает на отдых на полуостров, но и жителей Крыма, которые едут в материковую часть России.