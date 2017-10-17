Военные офицеры из ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» стали заложниками недобросовестного застройщика в Подмосковье

Дольщики Жилищного комплекса «Центральный», который расположен в подмосковном Лыткарино, вынуждены привлечь к своей проблеме президента Владимира Путина. У них не остается других вариантов. 400 действующих военных с семьями ждут от застройщика — ООО «Славянское Подворье Л», сдачи комплекса с февраля 2014 года. Дома не готовы до сих пор, и когда их сдадут, большой вопрос. Обращения к губернатору Московской области, в Минстрой региона и к Министру обороны РФ не возымели никакого эффекта. Официально их дома не относятся к проблемным стройкам. Приобретя свои квартиры по военной ипотеке именно в ЖК «Центральный», офицеры стали заложниками ситуации. О постоянных переносах сроков сдачи домов в эксплуатацию они узнают на официальном сайте застройщика, который уже выставил на продажу следующий дом, но он даже не начал строиться. На площадке всего несколько рабочих, и, как уверяют дольщики, очередной срок сдачи – июль 2018 года, также не станет окончательным. Работ по объекту еще много, и есть вероятность, что либо вновь передвинут сроки, либо предложат им принять жилье как есть – недоделанным. Тем более, что разрешение на строительство действует только до 7 июня, и, соответственно, его необходимо продлевать. При этом на сайте ООО «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Сумбатович Авоян) застройщик назвал сам себя «социально ответственной» компанией, работающей по целевым программам и переселению из ветхого и аварийного жилья. Девелопер с гордостью сообщает, что работает на рынке строительства более 20 лет, и в планах у них - возведение 250 тыс. кв. м. жилья в Лыткарино (глава города Лыткарино Евгений Серёгин) и здания городской администрации при поддержке властей Московской области.



