В ходе опроса некоторые предположили, что инопланетяне посылают людям сигналы, однако существующие технологии пока не могут помочь их распознать, а другие уверенно заявили: контакт налажен, но скрывается спецслужбами.

Россияне рассказали, почему земляне до сих пор не наладили общение с НЛО. Свои мысли они высказывали, отвечая на вопросы аналитиков. В опросе участвовала практически тысяча человек. Так, многие из них высказали разное мнение на этот счет. Один из опрошенных привел пример с муравьями, чтобы пояснить свою точку зрения. По его мнению, люди не общаются с насекомыми, так как те неразумны, и общение с ними ничему их не научит. Эту же теорию поддержали 63% опрашиваемых.

Часть россиян, а именно 10%, высказались в пользу того, что пришельцы живут слишком далеко, так что не имеют представления, как добраться до Земли. Немного меньше людей ответили, что представители специальных служб уже давно наладили общение с НЛО, однако не говорят об этом на публику, чтобы не шокировать землян. Также существует еще одно мнение, которые по этому поводу высказали респонденты. По мнению некоторых, внеземного разума не существует, поэтому связь с ним не наладят никогда.