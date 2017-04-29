"Естественный процесс": Маршрутчики устроили себе туалет прямо на глазах у детей в Воронеже

Зловонный запах от испражнений маршрутчиков распространился по всему Центральному району Воронежа. Местные жители выразили свое недовольство в соцсети.

Как сообщили недовольные жители Воронежа, маршрутчики устроили себе туалет прямо на конечной остановке общественного транспорта Мало-Терновая. Они справляют нужду прямо у колес своих автобусов и вовсе не смущает то, что вокруг ходят люди и неподалеку находится школа, потому дети вынуждены ежедневно наблюдать за "естественными процессами" человеческого организма.

Доказательством того, что водители автобусов устроили себе туалет на конечной остановке, служат "метки" на асфальте и зловоние, распространившееся по округе. Многие возмутились таким положением дел и предложили местным жителям пожаловаться властям и потребовать, чтобы на остановке Мало-Терновой установили туалет.

Некоторые даже встали на сторону водителей автобусов, отметив, что у них не остается другого выбора, так как альтернативы у них нет, а нужда начинает давить на мочевой пузырь, потому и приходится идти на подобные поступки.