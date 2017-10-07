«НЛО из армии Трампа»: в небе заметили секретный военно-инопланетный корабль

Таинственный объект сильно испугал очевидца, ведь он то летел, то «застывал» на одном месте, отражая при этом свет. Инцидент случился в городе Хьюстоне американского штата Техас, секретное НЛО удалось даже заснять на видео.

Автор ролика рассказывает, что маленький объект черного цвета двигался в небе с большой скоростью. Он «метался со стороны в сторону», меняя место своего положения. Потом, НЛО «застыл в небе» и после непродолжительной «стоянки» продолжил движение.

Видео снял пользователь под именем Кен Беъренд, он утверждает, что корабль инопланетян отражал от себя свет и имел металлическую структуру. Скорость таинственного объекта, утверждает автор ролика, составляла порядка 8 миль в час, двигался он с юга. Однако, пользователь или что-то спутал, или от страха забыл стороны света. Дело в том, что на видео корабль инопланетян движется со стороны севера.

Многие пользователи не поверили в то, что корабль принадлежит пришельцам. По мнению таких комментаторов, странный объект является кораблем из тайной футуристической армии президента США Дональда Трампа. Якобы, американские спецслужбы разрабатывают секретные объекты, которые основаны на технологиях инопланетян. По словам комментаторов, в США существует тайный и загадочный проект USAF, где создаются беспилотники и могут разрабатываться другие военные новые технологии.