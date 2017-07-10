Роскачество: треть российского пломбира изготовлена с нарушениями

В 18 регионах России эксперты закупили ванильный пломбир от 34 известных брендов. В составе 12 образцов нашли следы кишечной палочки, крахмал, растительный жир и прочее.

Эксперты из Роскачества решили проверить, есть ли в России пломбир, который соответствует всем требованиям и стандартам. Для этого было закуплено 34 образца данного продукта, который особенно актуален с наступлением тепла. Многие покупатели выбирают именно пломбир, считая, что в этом виде мороженого содержится меньше вредных веществ. Оказалось, что треть российского пломбира, представленного на рынке, имеет нарушения.

Так, в 12 из 34 образцах обнаружили нарушения стандартов качества. В мороженном от фирм «Артек» и «Волгоградский пломбир» эксперты выявили кишечную палочку, в шести других образцах нашли антибиотики.

В «Волгоградском пломбире» и в «Липецком» мороженом количество превысило установленные нормы. В пломбирах от фирм «Бодрая корова» и «Белое золото» специалисты нашли следы растительного жира. По правилам, в мороженом такого жира быть не должно. Помимо этого, пробы от «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза» содержали в себе слишком малое количество молочного жира. Исходя их этого, данный продукт нужно называть не «пломбиром», а «сливочным мороженым».

В образцах от фирм «Как было» и «Сибхолод» был найден крахмал, хотя на упаковке этого не указывается. Такой продукт нарушает законодательство. Помимо этого, эксперты выявили, что не всегда самый дорогой пломбир является хорошим. Продукт с наибольшей стоимостью получил 4,42 балла, а самый дешевый – 5,12 баллов. Лучшими продуктами, достойными Знака качества, оказались образцы от «Вологодский пломбир», «Эскимос» и «Русский холод».