Боец ММА Джефф Монсон официально стал гражданином России

Стало известно о том, что еще один иностранный гражданин получил и российский паспорт. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным во вторник, 29 мая.

СМИ сообщают о том, что американский боец ММА Джефф Монсон теперь официально может считаться гражданином Российской Федерации. Во вторник, 29 мая, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ и дал поручение выдать Монсону паспорт гражданина РФ.

Отметим, что документы на получение российского гражданства Джефф Монсон подал еще в сентябре 2015 года, а паспорт РФ получил только спустя три года.

Напомним, два года назад боец ММА также получил паспорт гражданина Луганской Народной Республики. Официальный документ Монсону вручили на праздновании Дня города, тогда он заявил, что не боится никаких санкций, которые могут быть введены в отношении него после получения гражданства ЛНР.