«Это как маму обидеть»: украинский певец Melovin наотрез отказался выступать в России и ДНР

По словам певца, отправиться на гастроли в российские города или в Донецк для него равносильно тому, что обидеть свою мать. Melovin рассказал о «сумасшедших» гонорарах и о том, почему российские артисты «так любят» Путина.

Певец Melovin посетил эфир одного из украинских телеканалов, ведущая программы коснулась не только тем о творчестве, во время беседы были затронуты политические вопросы. На вопрос о том, поехал ли бы артист на гастроли в Россию – он сразу ответил отказом.

По словам певца, он отказывается от поездок в Россию. Более того, когда «все только начиналось», ему даже предлагали выступить в Донецке. Но, «сумасшедшие» гонорары не смогли переубедить Melovin в его принципах.

Поездку в Россию или в ДНР певец сравнил с «обидой мамы». По словам участника «Евровидения – 2018», для него согласиться на такое предложение равносильно тому, если бы он обидел мать.

Melovin также рассказал, что в России артисты «так любят» Путина из-за отсутствия выбора. По словам певца, исполнители «боятся» российского президента. Сам он относится к Путину «никак» и даже «негативно».

Он рассказал, что когда конфликт лишь стал разворачиваться, он плакал от боли за Украину. Он отказывается ехать в Крым и Донбасс, утверждая, что его «преданность» Украине является некой религией.