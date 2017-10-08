В Ростове к ЧМ-2018 власти вместо ремонта нарисовали в окнах домов счастливых горожан

Власти Ростова креативно подошли к устранению домов, нуждающихся в ремонте. Ремонтировать их, конечно, никто не стал, однако теперь не видно трещин и облупившихся рам на одной из улиц города.

Так, в социальной сети жительница Ростова рассказала о том, что была весьма шокирована решением властей по устранению домов, нуждающихся в ремонте. Вместо того, чтобы поскорее закончить ремонтные работы и встретить ЧМ-2018 в чистом и красивом городе, администрация просто нарисовала в окнах дома по проспекту Шолохова "счастливых горожан".

Облупившуюся краску на рамах просто заклеили картинами, на которых изображены улыбающиеся мужчины и женщины, взрослые и дети, на некоторых даже появились животные. Жительница Ростова возмущена таким поворотом событий. Она отметила, что мало того, что дом находится на ремонте не один год и его все никак не могут ввести в эксплуатацию, так теперь еще и эти картины ночью пугают местных жителей.

Пользователи соцсетей в очередной раз поразились изобретательности властей и отметили, что они готовы пойти на что угодно, только бы не заканчивать ремонт в полуразрушенных домах.