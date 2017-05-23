«Ералаш» в честь ЧМ-2018 снимет в Петербурге новые серии

Такую информацию 22 мая сообщила пресс-служба студии, занимающаяся съемками и выпусками легендарного проекта про «веселые истории». Главными героями «Ералаша», как и прежде, будут дети.

Как сообщается, новые серии «Ералаша» появятся в честь ЧМ-2018. Локацией для съемок был выбран Петербург. В основу сюжетов для новых эпизодов лягут казусы и забавные истории, которые могут случится на футбольном поле. Также будут показаны истории из спорта, ставшие байками, и легенды от футбольных фанатов.

Съемки будут проходить в разных местах, актеров и съемочную группу примут петербургские стадионы, футбольные поля, трибуны болельщиков и даже раздевалки спортсменов. Киностудия «Ералаш» приглашает талантливых актеров присоединиться к съемкам. Юным жителям Петербурга предлагаются сняться в новых эпизодах киножурнала и получить не только популярность, но и возможность стать частью легендарного проекта.